元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（36）が1日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表した。「いつも応援してくださっている皆様へ」と記し、「大変ご心配をおかけしておりましたがこの度、新しい命を授かりました事をご報告申し上げます」と第1子妊娠を報告した。「現在は安定期に入り、体調も落ち着いて家族や周りに居てくださる方々のおかげで健やかに過ごしております」とつづった。「今後も出来る