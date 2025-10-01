アイドルプロジェクト「KAWAIILAB.」に所属する7人組「SWEETSTEADY」が1日、都内で「Pontaパス」の1周年を記念したイベントに出席した。公式コンシェルジュを務める白石まゆみ（24）が“先生役”でメンバー6人に、Pontaパスの魅力をレクチャー。教室風のセットの中に設置された教壇に立った白石は「いつもメンバーに歌やダンスを教えてもらっているから、教える側は新鮮」と緊張した表情。奥田彩友（24）らから「白石先