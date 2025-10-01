日本郵便（ＪＰ）の不適切点呼問題で、国土交通省は１日、貨物自動車運送事業法に基づき、軽バンなどによる運送事業を行う４７都道府県の郵便局１１１局に対し、一部車両の使用を停止する行政処分の通知を始めた。今後、毎週約１００局ずつのペースで処分が進み、最終的には今年度内に全国２０００局前後が処分や指導の対象になる見通し。今回処分対象となった郵便局は、国交省の監査で点呼の未実施や虚偽の点呼報告といった法