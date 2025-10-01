きょうの東京は最高気温が22℃予想で、6月11日以来、112日ぶりに25℃を下回り、夏日解消になりそうです。空気を冷やす雨が降るためです。きょうは地上付近に湿った空気が流れ込み、上空には寒気が入るため、関東、北陸、東北、北海道で大気の状態が不安定になるでしょう。雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。雷雲の下では竜巻などの突風も起きることがあるので、雷雨になっているときは、頑丈な建物で過ごすようにしてくだ