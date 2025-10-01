「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第５打席で見逃し三振に倒れた。ホームランか三振かという両極端な結果になった。スタンドからＭＶＰコールがわき起こる中、３球連続のボール球をしっかりと見極めた。４球目、５球目と見送り勝負はフルカウントに。６球目は低めを見極めたかに思われたが球審はストライク判定。思わず打席で飛び跳ね、