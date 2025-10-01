地震で激しく損壊したセブ州ボゴ市にあるマクドナルドの建物/Rufino Alub/AP（ＣＮＮ）フィリピン中部を９月３０日に襲ったマグニチュード（Ｍ）６．９の地震で、２０人を超す死者が出ている。震源に近いセブ州のパム・バリクアトロ知事がフェイスブックに投稿した情報によると、この地震で計２７人が死亡し、１４３人が重軽傷を負った。フィリピン赤十字の代表は、バスケットボールの試合が行われていたセブ州のスポーツ競技場が