京都の食や文化を楽しめる「大京都展」が、熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】京都の和・洋・中が一堂に！お茶のモンブランに老舗洋食店のハンバーグ和菓子や伝統工芸品も熊本 84店が集まる今回の「大京都展」は「京都の素材を使った和・洋・中の絶品グルメ」がテーマです。 会場には、100年以上の歴史を誇る中華料理店の「玉子春巻き」や、抹茶とほうじ茶のあんを使ったモンブランケー