【モデルプレス＝2025/10/01】テレビ朝日の放送枠「バラバラ大作戦」内で、10月1日から「ニカゲーム」（深夜1：58〜2：17）のレギュラー放送がスタートする。キスマイ二階堂、6人体制初のライブに本音◆「ニカゲーム」10月1日放送スタートKis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜が、ちょっと不気味な子ども番組の世界でゲームに挑戦する「ニカゲーム」。サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務める