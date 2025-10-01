シアーシャ・ローナン主演の映画『THE OUTRUN』（原題）が、邦題を『おくびょう鳥が歌うほうへ』として、2026年1月9日より全国順次公開となることが決まった。併せて、日本版ポスタービジュアルと場面写真が解禁された。【写真】自分を見失った生物学者が、新たな生き方を模索する――『おくびょう鳥が歌うほうへ』場面写真本作は、スコットランド・オークニー諸島の厳しくも美しい自然を舞台に、著者自身の「再生の旅」を描き