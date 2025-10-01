女優の柏木由紀子が、1日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。【写真】柏木由紀子77歳、“手作り料理”が「健康的」「盛り付け綺麗」過去の料理も（9枚）SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。今回は、「簡単！美味しい！