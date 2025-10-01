株式会社ドリームが展開する&MEDICALブランドから、光温熱LEDで筋肉のコリをほぐす『LUMICARE(ルミケア)』シリーズが登場。首・肩用の「LUMICARE neck(ルミケア ネック)」と腰・ボディ用の「LUMICARE body(ルミケア ボディ)」が、2025年12月初旬の一般販売に先駆け、応援購入サイトMakuakeにて2025年11月9日まで先行販売を実施中です。 &MEDICAL 光温熱LEDリカバリーデバイス「LUMICARE(ルミケア)」シリーズ &#1