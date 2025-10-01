◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦ヤンキース１―３レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが３０日（日本時間１０月１日）、レッドソックスとのワイルドカードシリーズ初戦に逆転負け。好投の先発フリードを７回１死無走者、１０２球で交代。２番手ウィーバーが四球、二塁打、２点タイムリーされた。９回には終盤好調だったベッドナーがストーリーの適時打で１点