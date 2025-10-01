玩具メーカーの株式会社シャインが、台湾プロ野球の公式チアリーダー「Rakuten Girls」の2025年度版公式トレーディングカードを、2025年10月4日(土)より日本国内で初めて販売します。これまで台湾限定で展開されていた人気カードが待望の日本上陸。ファン待望の特別仕様を多数収録し、日本でも急速に広がる“台湾チア文化”の魅力を存分に楽しめる内容になっています。 シャイン「Rakuten Girls 2025年度版公式トレーディング