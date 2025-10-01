東急エージェンシーが、2025年10月1日付で新たに『シニアディレクター』を選任したことを発表しました。この選任は、同社が進める企業価値を高める人材戦略の変革(HRX)の一環です。高い専門性を持つ人材の育成に注力する姿勢を示すものとなります。 東急エージェンシー『シニアディレクター』を選任 東急エージェンシーは、「お客さまの事業成長のために並走する、体験価値共創企業へ。」を長期構想に定め、事業活動を進