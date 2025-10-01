神戸市立王子動物園はこのほど、１０月３日が入園無料になることを発表した。当日は午前９時に開園して、入園は午後４時３０分まで。同日は「ＫＯＢＥ観光の日」で、神戸市が舞台となったＮＨＫ・朝の連続テレビ小説「風見鶏」（１９７７〜７８年、主演・新井晴み）の放送開始日にちなみ、２００４年から毎年１０月３日は市内一円で観光キャンペーンを展開している。