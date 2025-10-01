◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死一塁の５打席目は、この日３本目の本塁打への期待が高まって「MVP！」の大合唱が巻き起こる中だったが、