◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に先発したドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が、７回９１球を投げて４安打２失点、９奪三振の好投を見せ、リードを奪って降板した。初回は先頭のフリードルから空振り三振を奪うなど、たった７球で３者凡退に