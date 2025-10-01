メ～テレ（名古屋テレビ） 教師のグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、新たに逮捕されたメンバーの男が、逮捕前日まで勤務先の小学校に出勤していたことがわかりました。 東京都内の小学校の教師澤田大樹容疑者（34）は9月30日、自宅で児童ポルノのデータ3点を所持した疑いで、1日朝送検されました。 警察の調べに対し容疑を認めているということです。この事件で摘発されたグ