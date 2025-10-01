本拠地でレッズとWCS初戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席に先頭打者弾を放つと、6回の第4打席にはこの日2本目となる本塁打を放った。大谷は初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375