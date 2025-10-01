全国森林組合連合会(全森連)が、林業の現場や仕事に関心を持つ方々に向けたイベント「森林の仕事ガイダンス」を、初めてオンライン形式で開催します。開催日は2025年11月8日(土)と2026年2月23日(祝日)の2日程。林業に関心があれば全国どこからでも無料で参加でき、地域の担当者から直接話を聞くことができます。 全国森林組合連合会「森林の仕事ガイダンス」オンライン開催 これまで首都圏の会場で開催され、多く