建設進む窪川佐賀道路建設中の国道56号「窪川佐賀道路」の小黒川トンネル（高知県黒潮町）が2025年9月25日、貫通しました。国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所が翌26日に発表しました。【地図と写真】窪川佐賀道路の計画ルートと貫通トンネルを見る窪川佐賀道路は、高知県の四万十町平串と黒潮町佐賀を結ぶ計画延長17.3kmの自動車専用道路です。上下2車線、設計速度80km/h。国道56号のバイパスであるとともに、高知道