ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、10月6日の「ドムドムハンバーガーの日」に合わせた「ドムドムの日キャンペーン」を期間限定で実施します。チキンが140グラムのビッグサイズに「ドムドムハンバーガーの日」は、2023年に日本記念日協会に登録された記念日。同社は毎年、この記念日に合わせてキャンペーンを行っています。今年は、同店の“人気No.1メニュー”という「甘辛チキンバー