（資料）四国電力四国電力送配電 四国電力送配電（高松市）が2025年夏の四国エリアの電力需給を発表しました。平年以上の暑さが続き、8月6日に最大電力488万4000kWを記録しましたが、発電設備が順調に稼働し、安定した需給運用を維持しました。 8月6日は、四国4県平均で36.0℃の最高気温を観測しましたが、最大電力は488万4000kW（過去10年で最少）で供給力（592万8000kW）を下回り、予備率は21.4％でした。 四国電