6人組グループ・Kis-My-Ft2の二階堂高嗣をはじめ、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜深1：58）レギュラー放送がきょう10月1日からスタートする。【写真】猪俣周杜と奇跡のコンビプレーをみせる二階堂高嗣同番組では3人がちょっと不気味な子ども番組の世界でゲームに挑戦。初回は、全国各地の名物や名産品を当てる激ムズご当地クイズを実施。「もしもそ