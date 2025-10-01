スペインでのオトナ留学についての〈記事〉の番外編・後編です。今回は芸術の街バルセロナでハシゴ酒をしました。写真はVila Viniteca - La Tecaでの白ワイン。美味しすぎてしばらく余韻から抜け出せませんでした（筆者撮影）【写真を見る】筆者が心待ちにしていた名物「エスカルゴ」は、濃い味付けでビールに合う！前回、情熱の国・スペインの首都マドリードで酔いしれた筆者。そこから高速鉄道で移動すること約3時間、今回は芸術