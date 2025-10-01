アトレが運営を受託するサイクリングイベント『いばらきK1ライド2025』が、2025年11月30日(日)に開催されます。現在、イベントへのエントリーを好評受付中です。ナショナルサイクルルート『つくば霞ヶ浦りんりんロード』を舞台にした本イベントの、豪華ゲストライダーや各エイドステーションで提供される注目の補給食など、詳細情報が公開されました。 いばらきK1ライド2025 「LAKE to LIKE-霞ヶ浦からいばらきを