日仏貿易はこのほど、EXPO大阪・関西万博2025イタリアパビリオン公式スポンサー「CONAPI/Mielizia」主催によるトークセッション型セミナーを開催した。CONAPI（コナピ社）は、イタリア国内600の会員と約10万箱の蜂の巣箱を擁する世界最大の養蜂家協同組合。CONAPI社の有機ハチミツ「Mielizia（ミエリツィア）」は、イタリアを代表するハチミツ・ブランドとして親しまれており、日本では日仏貿易が輸入・販売を手掛けている。このた