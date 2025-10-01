東海地方は、きょうの午後から日差しの戻る所が多く、平野部では汗ばむ暑さになるでしょう。 【写真を見る】東海地方は午後にかけ日差し戻る 夕方からは急な強い雨や雷に注意 あすは30℃以上の真夏日に 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（10/1 昼） 正午前の名古屋市内です。この時間の気温は24℃、湿度は70%です。午前10時半ごろに雨は止み、この時間は雲が多いものの少しずつ空が明るくなってきています。 きょうの午後は