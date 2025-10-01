株式会社レアルが、2025年10月1日(水)、京都・八坂の塔(法観寺)へ続く夢見坂エリアに、一棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」をオープンしました。“癒やし”と眺望を楽しむ宿をコンセプトに、古都の風景を一望できるリビングルームや、露天風呂を含む趣の異なる3つのバスルームを備えた宿泊施設です。 レアル 一棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」 名称：鈴 夢見坂夢子オープン日：2025年10月1日(水)所在地：京都府京都市東山区星