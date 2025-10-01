【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】騒然！右足一閃のゴラッソU-20日本代表のMF横山夢樹（FC今治）が、投入直後に衝撃ミドルで追加点。勝利を決定づけたゴラッソにファンが熱狂した。U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。1−0の状態で79分に