石川県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、1日夜遅くにかけて落雷や急な強い雨に注意してください。10月となり、例年であれば衣替えの時期ですが、半そでシャツを着たり、カーディガンを羽織ったりして通勤・通学する姿が多く見られました。通勤する人「今年はちょっと暑かったので、まだまだ大丈夫と思って意識せずに（半袖を）着ている。今週末考えて来週の天気を見ながら考えていきたい」「暑さが落ち着くのかどうなの