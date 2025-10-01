ケプラが、アーティスト名をカタカナ表記から“KEPURA”に変更。ニューアルバム『Abduct』を12月10日にリリースする。 （関連：The Killers、Awichはフジロックで特別演出TOTALFATはSiMの名曲カバー……夏フェス代打劇が生むドラマ） 今年6月に活動休止していたKEPURAだが、9月30日18時に活動再開を発表。また、本アルバムのオープニングトラック「Abduct」を本日先行配信した。 さらに