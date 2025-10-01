フジエクスプレスと京成バスは、高速バス「お台場・豊洲〜富士山線」を10月1日から運行する。お台場（東京テレポート駅）〜河口湖駅間を1日2往復運行する。途中、有明（国際展示場駅）、ミチノテラス豊洲、虎ノ門ヒルズ（一部便のみ）、富士急ハイランドに停車する。お台場発は午前7時と8時50分、河口湖発は午後1時40分と3時40分。お台場〜河口湖駅間の所要時間は2時間半〜3時間。東京ベイエリアと富士山・富士五湖を結び、観光需