全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブ会員を対象とした、「ANA国際線 プレミアムポイント2倍キャンペーン」を10月1日から12月31日まで開催する。対象路線は、ANAもしくはグループが運航する東京/羽田・東京/成田〜ロサンゼルス線と東京/羽田〜ニューヨーク・ロンドン・パリ線。ビジネスクラス以上かつ予約クラスが「F・A・J・C・D・Z・P」の運賃の利用で、プレミアムポイントを2倍付与する。キャンペーン分のプレミアムポイン