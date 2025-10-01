昨シーズンからリーズでプレーする日本代表MF田中碧。加入1年目はイングランド2部リーグ優勝に大きく貢献する活躍を見せ、リーグの年間ベストイレブンにも選出された。今シーズンからは世界最高峰のプレミアリーグを戦うことになったが、ある部分が現地で心配されているようだ。田中はエヴァートンとの開幕戦にフル出場して1-0の勝利に貢献したが、第2節アーセナル戦で膝内側側副靭帯を負傷。2試合欠場後は控えになっており、第5節