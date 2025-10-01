チリで開催中のU-20ワールドカップに参戦しているU-20日本代表。初戦でエジプトを2-0で下すと、9月30日に行われた開催国チリとの第2戦にも2-0で勝利した。42,517人が駆けつけたチリ戦は、日本にとって大アウェイといえる雰囲気だった。そうしたなか、チリメディア『En Cancha』は、日本代表サポーターが試合後にスタジアムを掃除する行動を讃えていた。「テレビには映らなかった、日本サポーターたちの気高い振る舞い。サムライブ