¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï1Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×Åìµþ½©ÍÕ¸¶Å¹¡×¤òº£·î31Æü¸á¸å8»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚX¤è¤ê¡Û¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×Åìµþ½©ÍÕ¸¶Å¹¤ÎÊÄÅ¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Å¹ÊÞ¤Îºþ¿·¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×Åìµþ½©ÍÕ¸¶Å¹¤ò2025Ç¯10·î31Æü(¶â)20»þ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·