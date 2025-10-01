気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞今まで気に留めなかったことにも興味が湧いてきて、自然と挑戦してみたくなるでしょう。表面的なことだけではなく、物事の内側まで深く見つめようと心がけるため、上辺だけではない正しい判