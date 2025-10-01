DMM.comとインターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、個人向けにMVNOサービス「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」の提供を開始した。月額料金は音声SIMで2ギガ850円～。 同サービス限定オプションの提供や申込キャンペーンが実施される。 データ容量は月2ギガ～55ギガまで合計8つの容量をラインアップ。音声SIM/音声eSIMのほか、データ通信専用eSIM、デー