＜ソ・イングク セレクション＞ソ・イングク 2024 FANMEETING「Heart Cream」昼公演 マ・ドンソク、パク・ヒョンシクらと共演したドラマ「TWELVE トゥエルブ」が9月に最終話を迎え、華麗なアクションが光る"猿の守護神"役で注目を集めたソ・イングク。多忙な俳優活動と並行し、9月3日には自身でプロデュースしMVの演出も手がけたSpecial Mini Album「IRO」をリリースするなど、アーティストとしても意欲的に活動を続けている