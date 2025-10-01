現代美術家・草間彌生さんの作品展が、新潟伊勢丹で1日から始まりました。 新潟三越での開催以来12年ぶりとなる草間彌生さんの作品展。会場は2階と7階に分かれていて、版画を中心に約40点の色鮮やかな作品が展示されています。注目は、草間さんの代表作「かぼちゃ」やラメを使った「レモンスカッシュ」、中を覗いて楽しめる水玉がモチーフのオブジェです。 ■新潟三越伊勢丹美術担当バイヤー 鶴巻薫さん 「版画