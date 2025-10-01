平戸市の60代の女性が、約2100万円相当の暗号資産をだまし取られる「SNS型投資詐欺」の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは、平戸市の60代の女性です。 警察によりますと女性は今年5月頃から、インスタグラムで知り合った韓国人を名乗る男とLINEでやり取りを始めました。 その後、「暗号資産を運用すれば、15％は利益が出る」とうそを言われ、 信じた女性は暗号資産を購入させられた上、あわせて約2100万円相