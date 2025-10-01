【ソウル共同】韓国の陸海空軍の本部がある中部忠清南道・鶏竜台で1日、「国軍の日」の式典が開かれた。李在明大統領が演説し、昨年末の尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言を改めて批判した上で「憲法と国民を守る軍隊に立て直す」と訴えた。北朝鮮の核・ミサイル開発への言及はなかった。刺激することを避けたとみられる。尹前政権が2023年と24年にソウル市内で実施した軍事パレードは実施しなかった。李氏は、価値を共