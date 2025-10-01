妻を殺害した罪に問われ、一審の長野地裁で懲役19年の判決を言い渡された元長野県議の控訴審で、東京高裁は控訴を棄却し懲役19年の実刑判決を言い渡しました。元長野県議の丸山大輔被告（51）は2021年、長野県・塩尻市の自宅兼酒蔵で妻・希美さん（当時47）の首を圧迫し殺害した罪に問われています。一審の長野地裁は「被告人が犯人であるという認定に合理的な疑いは残らない」として懲役19年の実刑判決を言い渡し、丸山被告は判決