9·î30Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¤Ë¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾®¶¶·úÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÊõ¤ò´ÕÄê¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾®¶¶·úÂÀ¡¢¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¤ªÊõ¤ò´ÕÄê¡ª¡ÖÅ´¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¾®¶¶¡£1967Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½¢¿¦¡£¤·¤«¤·¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤­¤ì¤º¡¢20ºÐ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í