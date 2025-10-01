10月5日、世界最高峰の舞台・パリロンシャン競馬場で行われる2025年の凱旋門賞（G1・芝2400m）。アイルランドの名伯楽エイダン・オブライエン調教師（バリードイル＝ティペラリー州）は、今年も2頭の有力馬を送り出す。3歳牝馬ミニーホークと、4歳牡馬ロスアンゼルスだ。ミニーホークは、出走にあたり追加登録（登録料12万ユーロ）が必要だが、すでにイギリス国内のブックメーカーで一番人気に推されている。エプソムオークス