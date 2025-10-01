地方競馬全国協会は、女性ジョッキーによるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ」を、11月14日（金）の笠松競馬場と11月25日（火）の名古屋競馬場で実施すると発表した。今回の開催をもってシリーズは終了し、最後の舞台は「レディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナル」として行われる。LJSは2006年に創設され、女性騎手のみが出場できるシリーズ競走としてこれまで10回実施されてきた。女性騎手の活躍の場を広