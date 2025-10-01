10月1日は10が「とん」、1が「勝つ」の語呂合わせで「とんかつの日」。ということで、先日お伝えしたとんかつを巡る“仁義なき戦い”の続報をお伝えします。“とんかつに最も合う豚肉”日本一を決める「とんかつベス豚グランプリ」。全国からえりすぐりの6つのブランド豚が、プライドをかけた熱戦を繰り広げました。会場には、メモを取りながら真剣に食べ比べをする参加者の姿がありました。参加者：あっさりしているのと脂のジュ