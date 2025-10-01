Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第14話「新たな山」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開した。第2クールは10月5日（日）16時30分より、TBS系全国28局ネットで放送がスタートする。第14話では、天皇賞（秋）でタマモに敗れたオグリが雪辱を期し、トレーニングに励む姿が描かれる。クラスメイトたちと次走について話す中、ディクタストライカがオグリに宣戦布告。タマモだけを意識することへの警告を受け、