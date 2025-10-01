宗像大社の秋の恒例行事「みあれ祭」が行われ、勇壮な海上パレードが繰り広げられました。1日午前9時半ごろ、大漁旗を掲げた100隻以上の漁船団が福岡県宗像市の大島を出港しました。「みあれ祭」は、ユネスコの世界文化遺産に登録されていて、海の安全と豊漁を祈願する700年以上続く神事です。沖ノ島と大島にまつられた女神を2隻の御座船にのせ、およそ1時間かけて海を渡り、本土の女神と合わせた「宗像三女神」が年に1度集まりま